البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يوضح معايير امتثال المنشآت بقواعد السوق

وقال البرنامج إن المعايير تتضمن "وجود سجل تجاري سارٍ ومحدث بكافة البيانات، فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة، تجديد رخص مزاولة النشاط وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها، تسجيل المنشأة في برنامج "حماية الأجور" وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق كافة عقود العمالة إلكترونيًا وعدم تشغيل العمالة غير النظامية".