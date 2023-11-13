لماذا يزور الرئيس العراقي منطقة جازان؟ وما العلاقة التي تربطه بأهلها؟

كان الرئيس العراقي الحالي الدكتور عبداللطيف رشيد يعمل في أحد المشاريع التنموية بمنطقة جازان منذ مطلع الثمانينيات، وكوّن شبكة علاقات من زملائه من أهل المنطقة، والذين تدربوا على يديه خلال فترة عمله، وألّف عن التنمية الزراعية فيها كتابًا، وتربطه علاقات طيبة بزملائه في المنطقة حتى بعدما أصبح رئيسًا لدولته.