التحدي والعزم يرفعان وتيرة المنافسات قبل انطلاق مهرجان المؤسس 9

وشهد هذا الصيف حراكًا كبيرًا في أسواق الإبل، أحدثه إعلان التحدي بالتمسك بالصدارة للمتوجين بالنسخة السابقة، وعزم ملاك على خوض المنافسة بهدف التتويج بالمركز الأول؛ ما دفع البعض منهم إلى إبرام صفقات شراء الفرديات، ليس على مستوى المجاهيم، فحسب بل في جميع الألوان.