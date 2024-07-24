التحدي والعزم يرفعان وتيرة المنافسات قبل انطلاق مهرجان المؤسس 9

أعلن عدد من الملاك في فئة المجاهيم التحدي والعزم على احتكار المركز الأول بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، لخمس سنوات قادمة.
وحرص أصحاب المراكز المتقدمة على التمسك بصدارة الأشواط الملكية واحتكار نواميسها؛ قبل انطلاق مهرجان المؤسس 9؛ ما دفع الملاك إلى السعي لتعزيز المنقيات بإبرام صفقات كبيرة في شراء ندر الفرديات.
وشهد هذا الصيف حراكًا كبيرًا في أسواق الإبل، أحدثه إعلان التحدي بالتمسك بالصدارة للمتوجين بالنسخة السابقة، وعزم ملاك على خوض المنافسة بهدف التتويج بالمركز الأول؛ ما دفع البعض منهم إلى إبرام صفقات شراء الفرديات، ليس على مستوى المجاهيم، فحسب بل في جميع الألوان.
ويشكّل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي ينظم سنويًا في الصياهد، لبنةً ثابتةً لقوة مالية وكرنفالاً اقتصاديًا محليًا وعالميًا؛ حيث يشهد صفقات بيع وشراء وعرض سلالات نادرة.