الموارد البشرية: 94% نسبة التزام المنشآت بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

وأوضحت الوزارة أنها كثّفت خلال فترة تطبيق القرار حملاتها الرقابية الميدانية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذه، حيث بلغت نسبة امتثال المنشآت لهذا العام (94%)، إذ تم تنفيذ (29,121) زيارة ميدانية، إضافةً إلى عدد من الحملات الرقابية لمتابعة تطبيق القرار، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، حيث بلغ عدد المخالفات المرصودة (2,414) مخالفة. كما شملت الحملات الرقابية الاستجابة للبلاغات الواردة للوزارة، والتي بلغ عددها (325) بلاغًا.