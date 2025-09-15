الموارد البشرية: 94% نسبة التزام المنشآت بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، عن انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتطبيق القرار الوزاري رقم (3337) وتاريخ 15 / 7 / 1435هـ، المتعلق بحظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت، والذي استمر لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من يوم الأحد 15 يونيو 2025م حتى يوم الإثنين 15 سبتمبر 2025م، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً.
ويأتي هذا القرار حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم، وفقًا لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأوضحت الوزارة أنها كثّفت خلال فترة تطبيق القرار حملاتها الرقابية الميدانية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذه، حيث بلغت نسبة امتثال المنشآت لهذا العام (94%)، إذ تم تنفيذ (29,121) زيارة ميدانية، إضافةً إلى عدد من الحملات الرقابية لمتابعة تطبيق القرار، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، حيث بلغ عدد المخالفات المرصودة (2,414) مخالفة. كما شملت الحملات الرقابية الاستجابة للبلاغات الواردة للوزارة، والتي بلغ عددها (325) بلاغًا.
وفي هذا الإطار، أطلق المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية حملة توعوية شاملة تضمنت نشر مواد إعلامية وإرشادية عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، بهدف رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعاملين بأهمية الالتزام بالقرار، والتعريف بالإجراءات الوقائية التي تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين.
وتؤكد الوزارة والمجلس الوطني أن هذه الجهود التوعوية والرقابية تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الثقافة الوقائية، وتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة، وضمان سلامة العاملين في مواقع العمل المختلفة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في تحسين بيئة العمل ورفع مستويات السلامة والصحة المهنية.