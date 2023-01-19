المؤرخ عبدالله الرزقي: العرضيات شاهدة على التاريخ بوجود النقوش الثمودية الأثرية

تستضيف محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، الواقعة على امتداد جبال السروات في القطاع التهامي، العديد من المعالم السياحية والأثرية الجاذبة للزوار والسياح.
واكتسبت المحافظة أهمية سياحية من خلال الأثار التاريخية التي تعود إلى قرون سابقة منها المناجم والنقوش على امتداد سفوح المحافظة، وكذلك جريان الأودية على مدار السنة والشلالات التي تنبع من الصخور الجبيلة نظراً للطبيعة الجغرافية التي تميزت بها، وكذلك الأسواق الشعبية المحتفظة بأصالتها إلى اليوم.
وفي هذا السياق، قال المؤرخ عبدالله الرزقي: العرضيات شاهدة على التاريخ من خلال وجود مواطن نقوش بيئات الوعول التي عاشت فيها منذ القدم، والتي ترصعت بها جبال المحافظة، واشتهرت المحافظة أيضاً بوجود منجم "ثميده" وهو عبارة عن نفق بطول 50 متراً داخل الجبال الصخرية حيث الكحل الأثمدي، ومعدن الرصاص، إضافة إلى النقوش الثمودية الأثرية ويقع المنجم في منطقة جبلية تمتد من أبيان إلى جبل ثربان على امتداد سفوحها الغربية والتي تصل شعابها إلى وادي قنونا الشهير، وكذلك سفوحها الشرقية التي تصل إلى وادي يبة الشهير.
وأضاف: تسمية ثميدة يعود لوجود كحل الإثمدي والعديد من المعادن مثل الحديد الزهر، وخام الإسمنت، والمحافظة ينحدر من بعض جبالها شلال "الصحنة" المائي الذي يقصده السوّاح لما يحوي بين جنباته من مناظر طبيعية وأجواء مبهجة ومياه براقه تجذب الأنظار، بجانب وجود وادي النظر الواقع في مركز "ثريبان"، أحد الأودية الكبيرة الذي تحيط به جبال السروات العالية من كل الجهات بين الحجاز وتهامه، فضلاً عن العيون المائية النقية التي تجري في أودية المحافظة طيلة السنة ومنها "أمغيل"، إلى جانب سد وادي النظر بارتفاع 20.50 متراً، بطول 149م وسعة تخزينية بـ 270 ألف م3، حيث الأشجار العطرية على طول جنباته.