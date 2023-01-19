المؤرخ عبدالله الرزقي: العرضيات شاهدة على التاريخ بوجود النقوش الثمودية الأثرية

وأضاف: تسمية ثميدة يعود لوجود كحل الإثمدي والعديد من المعادن مثل الحديد الزهر، وخام الإسمنت، والمحافظة ينحدر من بعض جبالها شلال "الصحنة" المائي الذي يقصده السوّاح لما يحوي بين جنباته من مناظر طبيعية وأجواء مبهجة ومياه براقه تجذب الأنظار، بجانب وجود وادي النظر الواقع في مركز "ثريبان"، أحد الأودية الكبيرة الذي تحيط به جبال السروات العالية من كل الجهات بين الحجاز وتهامه، فضلاً عن العيون المائية النقية التي تجري في أودية المحافظة طيلة السنة ومنها "أمغيل"، إلى جانب سد وادي النظر بارتفاع 20.50 متراً، بطول 149م وسعة تخزينية بـ 270 ألف م3، حيث الأشجار العطرية على طول جنباته.