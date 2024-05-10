"إثراء الخير" تنظم أولى لقاءتها التواصلية مع حجيجها الأوروبيين في أنتويرب البلجيكية

نظمت شركة "إثراء الخير لخدمات الحجاج"، وهي إحدى شركات مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية، أمس الخميس، أولى لقاءاتها التواصلية (سينمار) مع حجاجها الأوروبيين في مدينة أنتويرب البلجيكية، وذلك بالتعاون مع وكلائها الإستراتيجيين في كل من مملكة بلجيكا وجمهورية هولندا.
وجاء اللقاء التواصلي الأول، بحضور الدكتور أحمد عباس سندي، رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية، الذي أكد في كلمته على أهمية اللقاء، المتزامن مع موسم حج 1445هـ، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والإجراءات الصادرة مع وزارة الحج والعمرة، وبما يتوافق مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.
وثمن الدكتور أحمد عباس سندي، الدور المحوري الذي يقوم به شركاء النجاح من الوكلاء الإستراتيجيين، وسط حضور المشايخ، والحجاج، المرشدين، مشيرًا إلى أن اللقاء التواصلي يأتي في إطار خدمة برنامج الحج المباشر "B2C" مع شركاء النجاح والحجاج الأفراد الذين تم قبولهم لحج هذا العام، مؤكدًا على نهج الشركة المستمر في تقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وبما يُحقق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله-
وتضمن اللقاء الأول فيلمًا تعريفيًا عن شركة "إثراء الخير" ودورها في خدمة ضيوف الرحمن، وكلمة لنائب الرئيس التنفيذي للشركة الاستاذ محمد سعد خان، وشمل البرنامج عددًا من المداخلات المهمة، ومنهم: الشيخ العلامة الطاهر التجكاني، رئيس المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، ورئيس مجلس العلماء المحلي لبلجيكا، والذين تناولوا موضوعات شرعية حيال فضائل الحج وأحكامه وآدابه، إضافةً إلى مداخلة من الشيخ العلامة البقالي الخمار رئيس الأئمة في هولندا وعضو المجلس العلمي الأوروبي، فضلًا عن تقديم مداخلة حيال أهمية الإرشادات الصحية للحجاج، زعرض بإرشادات وبرنامج التكوين الشرعي للحجاج قدمه الإمام والمرشد معاذ بوشريف.
يذكر أن اللقاء التواصلي يهدف إلى تعريف العملاء الحاليين بالهوية الجديدة، وزيادة الوعي بخدمات الحج والعمرة المقدمة من شركة إثراء الخير، بالإضافة إلى تعزيز مصداقية العلامة التجارية، وجذب عملاء جدد في الأسواق المستهدفة.