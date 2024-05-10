"إثراء الخير" تنظم أولى لقاءتها التواصلية مع حجيجها الأوروبيين في أنتويرب البلجيكية

وتضمن اللقاء الأول فيلمًا تعريفيًا عن شركة "إثراء الخير" ودورها في خدمة ضيوف الرحمن، وكلمة لنائب الرئيس التنفيذي للشركة الاستاذ محمد سعد خان، وشمل البرنامج عددًا من المداخلات المهمة، ومنهم: الشيخ العلامة الطاهر التجكاني، رئيس المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، ورئيس مجلس العلماء المحلي لبلجيكا، والذين تناولوا موضوعات شرعية حيال فضائل الحج وأحكامه وآدابه، إضافةً إلى مداخلة من الشيخ العلامة البقالي الخمار رئيس الأئمة في هولندا وعضو المجلس العلمي الأوروبي، فضلًا عن تقديم مداخلة حيال أهمية الإرشادات الصحية للحجاج، زعرض بإرشادات وبرنامج التكوين الشرعي للحجاج قدمه الإمام والمرشد معاذ بوشريف.