برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي بجامعة الملك سعود ينطلق الأحد القادم

تحت رعاية رئيس جامعة الملك سعود المكلف الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، تنطلق يوم الأحد القادم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي 2024، بمشاركة 798 طالبًا وطالبة من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويستمرّ لمدة ثلاثة أسابيع.
وبهذه المناسبة ذكر عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور علي الدلبحي، أن الشراكة بين الجامعة ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تعكس التزام الجامعة بدعم وتطوير المواهب الشابّة والاستثمار فيهم نحو مستقبل مشرق؛ من خلال تقديم برامج تعليمية متخصصة، وورش عمل، وفرص تدريبية متقدمة؛ مما يسهم في تمكين الطلبة الموهوبين لتطوير قدراتهم ليكونوا قادة المستقبل، موكدًا على أن هذه الشراكة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تحقيق رؤيتها في أن تكون رائدة في دعم الابتكار والإبداع على المستوى المحلي والدولي.
من جانبه ذكر رئيس برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2024 للطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور طلال الحزيمي؛ أن برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي يهدف إلى إثراء المعرفة ورفع الكفاءة والاستعداد وبناء الخبرات العلمية والعملية للطلاب الموهوبين وفق منهجيات عالمية، تتحدّى قدراتهم وتنمي مهاراتهم، وتقدم لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها.
مؤكدًا أن هذا البرنامج الإثرائي يسهم في توفير سواعد وطنية تغطّي احتياجات التنمية، وتكون ضمن الكوادر المتميزة ذات الكفاءة العالية في سوق العمل المحلي والعالمي؛ تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.