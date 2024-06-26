برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي بجامعة الملك سعود ينطلق الأحد القادم

وبهذه المناسبة ذكر عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور علي الدلبحي، أن الشراكة بين الجامعة ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تعكس التزام الجامعة بدعم وتطوير المواهب الشابّة والاستثمار فيهم نحو مستقبل مشرق؛ من خلال تقديم برامج تعليمية متخصصة، وورش عمل، وفرص تدريبية متقدمة؛ مما يسهم في تمكين الطلبة الموهوبين لتطوير قدراتهم ليكونوا قادة المستقبل، موكدًا على أن هذه الشراكة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تحقيق رؤيتها في أن تكون رائدة في دعم الابتكار والإبداع على المستوى المحلي والدولي.