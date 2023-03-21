عن وصول أول رحلة دولية للقيصومة.. محافظ حفرالباطن: يوم تاريخي سيبقى في ذاكرة أهالي المحافظة

أكد محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، خلال حفل تدشين وصول أول رحلة دولية إلى مطار القيصومة اليوم؛ أن هذا اليوم سيكون يومًا تاريخيًا، وسيبقى في ذاكرة أهالي محافظة حفر الباطن وهم يستقبلون أول رحلة طيران مباشرة من مطار دبي إلى مطار القيصومة ليكون البداية بإذن الله لرحلات دولية قادمة مستقبلاً.