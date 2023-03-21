عن وصول أول رحلة دولية للقيصومة.. محافظ حفرالباطن: يوم تاريخي سيبقى في ذاكرة أهالي المحافظة

أكد محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، خلال حفل تدشين وصول أول رحلة دولية إلى مطار القيصومة اليوم؛ أن هذا اليوم سيكون يومًا تاريخيًا، وسيبقى في ذاكرة أهالي محافظة حفر الباطن وهم يستقبلون أول رحلة طيران مباشرة من مطار دبي إلى مطار القيصومة ليكون البداية بإذن الله لرحلات دولية قادمة مستقبلاً.
وتفصيلاً، قال محافظ حفر الباطن الأمير منصور آل سعود خلال حديثه لقناة "الإخبارية": "هذا يوم كبير بالنسبة للمحافظة وصول أول طائرة دولية إلى مطار القيصومة، والذي لم يتحقق إلا بدعم وتوجيهات سمو سيدي أمير المنطقة، وسمو نائبه، ودعم معالي رئيس هيئة الطيران المدني، وجهود الإخوان في شركة مطارات الدمام بتسهيل الكثير من الأمور منذ بداية توسعة المطار حتى الانتهاء الآن واكتمال جميع صالات الركاب ووصول أول رحلة دولية اليوم".
وأضاف: "هذا يوم تاريخي، ويوم 21 مارس سيكون في ذاكرة جميع أهالي محافظة حفر الباطن، وإن شاء الله يكون باكورة وبداية لجميع الرحلات الدولية القادمة إلى المحافظة".
وتابع: "سنسعى جاهدين في مطارات الدمام بتحسين كل متطلبات الأهالي ورغباتهم، وتحسين أيضًا بعض الملاحظات التي ربما أن تأتي لاحقًا، وسنستمر إن شاء الله في عملية التطوير للصالات القديمة، بالتعاون مع الزملاء في شركة مطارات الدمام كونهم شركاء نجاح، ونكرر شكرنا وتقديرنا لكل من أسهم في تطوير المطار وبداية الرحلات الخارجية".
وأكمل: "سننطلق في الكثير من المبادرات التي إن شاء الله سيشارك فيها الكثير من رجال الأعمال بالمحافظة مستقبلاً لإيجاد رحلات إضافية في فترة الصيف ليكون الخيار الكبير للأهالي للاستمتاع برحلاتهم الصيفية، وأيضًا ليكون هناك جودة للحياة في المحافظة، وتبادل الثقافات مع الضيوف الذين يزورون المحافظة، أو عند ذهاب الأهالي إلى الخارج".
واختتم محافظ حفر الباطن قائلاً: "شكرًا للجميع، وأنا فرح كثير بمشاركتكم في هذا اليوم، وبإذن الله سنكون على لقاء دائم في كل نجاح للمحافظة بمشيئة الله تعالى".