الرياض تحتضن الاجتماع الـ24 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون

وناقشَ الاجتماع- عددًا من الموضوعات، في مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين بدول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في الأنظمة (القوانين)، ومشروع النظام (القانون) الموحَّد لمكافحة التطرُّف والعنصرية والكراهية والتمييز، بالإضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.