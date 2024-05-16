"سعود بن نهار" يرعى حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف.. الأحد المقبل

من جهته، أوضح "القثامي" أن الحفل يتضمن تدشين هوية بصرية جديدة للغرفة، وهي تعتبر الشعار الثالث منذ تأسيس غرفة الطائف، والذي ننطلق من خلاله إلى تحقيق عدد من أهداف الاستراتيجية وهي: (التميز، والابتكار، ونقل المعرفة، والمسؤولية الاجتماعية) لنصل إلى تحقيق التميز المؤسسي والبيئة الاستثمارية، إضافة إلى توقيع الغرفة عددًا من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية وإطلاق أعمال اللجان القطاعية لغرفة الطائف وإعلان خدمات مركز الطائف للتحكيم التجاري بغرفة الطائف، والإعلان عن عدد من المبادرات التي تطلقها الغرفة قريبًا.