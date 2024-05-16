"سعود بن نهار" يرعى حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف.. الأحد المقبل

استقبل الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف، رئيس غرفة الطائف غازي القثامي، واطلع خلال اللقاء على استعدادات الغرفة لإطلاق استراتيجيتها، ومبادراتها الجديدة، والهوية البصرية الجديدة، وبارك سموه ذلك، آملًا أن تثمر الاستراتيجية، في إحداث الحراك الاقتصادي للغرفة، لتحقيق كامل أهدافها.
وفي التفاصيل، يرعى محافظ الطائف، يوم الأحد المقبل، حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة للغرفة والمبادرات، والذي يحضره عدد من أصحاب المعالي، ورئيس اتحاد الغرف السعودية، وكافة رؤساء الغرف السعودية وعدد من المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال بالمملكة.
من جهته، أوضح "القثامي" أن الحفل يتضمن تدشين هوية بصرية جديدة للغرفة، وهي تعتبر الشعار الثالث منذ تأسيس غرفة الطائف، والذي ننطلق من خلاله إلى تحقيق عدد من أهداف الاستراتيجية وهي: (التميز، والابتكار، ونقل المعرفة، والمسؤولية الاجتماعية) لنصل إلى تحقيق التميز المؤسسي والبيئة الاستثمارية، إضافة إلى توقيع الغرفة عددًا من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية وإطلاق أعمال اللجان القطاعية لغرفة الطائف وإعلان خدمات مركز الطائف للتحكيم التجاري بغرفة الطائف، والإعلان عن عدد من المبادرات التي تطلقها الغرفة قريبًا.
وكشف "القثامي" أن الحفل يتضمن فقرة خاصة لتكريم رجال خدموا اقتصاد الطائف، ومن ضمنهم رؤساء الغرفة السابقين أو مَن يمثلهم؛ وذلك تقديرًا وعرفانًا من غرفة الطائف، فنحن -والحديث لغازي- مكمّلون لمسيرة من سبقونا في غرفة الطائف.
وقال رئيس غرفة الطائف إنهم في مجلس الإدارة مع الأمانة العامة بالغرفة وكافة منسوبيها، عَمِلوا خلال الفترة الماضية على رسم هذه الاستراتيجية تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب وتنمية الاستثمارات، وقد وفرت مملكتنا الغالية بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال.
وفي ختام حديثه قدّم "القثامي" شكره وتقديره لكل مَن عمل أو ساهم أو شارك في رسم وإطلاق هذه الاستراتيجية والهوية الجديدة؛ مؤكدًا أن غرفة الطائف أمامها أهداف وخطط واضحة، وستعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الطائف وخاصةً فيما يتعلق بقطاع المال والأعمال.