أمير تبوك: الميزانية العامة حملت في طياتها الخير والنماء للوطن والمواطن

استقبل صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أميرُ منطقة تبوك، مساءَ أمس بالقصر الحكومي رؤساءَ المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية. وفي بداية الاستقبال رفع سموّه باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة مشاعرَ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيسِ مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447/1448هـ (2026م).
وقال سموّه: إن صدور هذه الميزانية التي حملت في طياتها الخيرَ والنماءَ والتطوير للوطن والمواطن، جاء تجسيدًا للرؤى الحكيمة والنهج الراسخ للقيادة الرشيدة – أيدها الله – بالاهتمام بمصلحة المواطن وتوفيرِ كافة الخدمات له، ووضعِه في صدارة أولويات الميزانية، والاستثمارِ في قدرات أبناء وبنات الوطن، والاستمرارِ في النهضة التنموية الشاملة من خلال برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار سموّه إلى ما أظهرته الميزانية من مؤشرات وأرقام عكست قوةَ ومتانةَ الاقتصاد السعودي، وتنويعَ الاقتصاد والنموَّ الاقتصادي غير النفطي، ودعمَ خطط الاستدامة التنموية التي تمهّد لمستقبل أكثر ازدهارًا بإذن الله.
وسأل سموّه اللهَ سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ عهده الأمين، وأن يمدّهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على البلاد أمنَها وعزَّها ورخاءَها.
عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموّه.