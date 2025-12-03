أمير تبوك: الميزانية العامة حملت في طياتها الخير والنماء للوطن والمواطن

استقبل صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أميرُ منطقة تبوك، مساءَ أمس بالقصر الحكومي رؤساءَ المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية. وفي بداية الاستقبال رفع سموّه باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة مشاعرَ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيسِ مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447/1448هـ (2026م).