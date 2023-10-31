وزير الصحة يزور جناح شركة برجيل القابضة ويتفقد مشروع الـ"فيزيوثيرابيا"

زار معالي وزير الصحة م.فهد بن عبد الرحمن الجلاجل جناح مجموعة "برجيل" القابضة، في ملتقى الصحة العالمي، وتفقد معاليه مشروع مراكز الـ "فيزيوثيرابيا" للرعاية الصحية والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.
وكان في استقبال معاليه أ. عبد المحسن العشري الرئيس التنفيذي الإقليمي لبرجيل، وأ.سفير أحمد رئيس التشغيل.
وأعرب "العشري" عن شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة، مبيناً أن تلك الفعاليات واهتمام كبار المسؤولين بما يتم فيها، واستعراض الخطط الاستثمارية للكيانات الكبيرة، يعد خطوة جاذبة لمزيد من الاستثمارات النوعية في مجالات الرعاية الصحية، مشيراً الى أن برجيل شركة لها سمعتها العالمية، وتمتلك من الخبرات الكثير، والقدرات الاستثمارية المتنوعة، والاستثمارات في العديد من دول مجلس التعاون.
وأضاف العشري، أن مجموعة برجيل ملتزمة بالاستثمار في المملكة وتعزيزه، خاصة في مجالات الرعاية الصحية وتنمية المجتمع، تماشياً مع رؤية 2030، معبراً عن سعادته بالمشاركة في ملتقى الصحة العالمي في الرياض، ومن ثم استعراض مراكز فيزيوثيرابيا التي ستصبح أكبر شبكة للعلاج الطبيعي والرعاية الصحية وإعادة التأهيل، حيث تقدم العلاج بالأكسجين، والعلاج والتدريب تحت الماء، والعلاج بالتبريد، والغرف المضادة للجاذبية الأرضية، كما تمتلك مجموعة من أحدث الأجهزة في العالم لعلاج الحالات الأكثر تعقيداً، للعديد من مواطني دول مجلس التعاون، والدول العربية والشرق الأوسط، والعديد من الدول الأوروبية.
وتعد مجموعة «برجيل القابضة» من أهم الكيانات الرائدة في تقديم خدمات خاصة بالرعاية الصحية في العديد العربية، حيث تتميز هذه المنشآت بخدماتها المتميزة ومرافقها الصحية ذات المستوى العالمي، التي أنشأت خصيصًا لتوفير راحة للمرضى المقيمين وغير المقيمين، وللزوار على حد سواء، مع الالتزام بتوفير الخدمات الطبية بمعايير عالية، محافظةً بذلك على الجودة المميزة لعلاماتها التجارية، وضامنة لتعامل فريد يستحقه كل مريض وعائلته وزواره، لتبقى زيارتهم إلى منشآتها الطبية ذكرى طيبة.