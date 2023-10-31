وزير الصحة يزور جناح شركة برجيل القابضة ويتفقد مشروع الـ"فيزيوثيرابيا"

وأضاف العشري، أن مجموعة برجيل ملتزمة بالاستثمار في المملكة وتعزيزه، خاصة في مجالات الرعاية الصحية وتنمية المجتمع، تماشياً مع رؤية 2030، معبراً عن سعادته بالمشاركة في ملتقى الصحة العالمي في الرياض، ومن ثم استعراض مراكز فيزيوثيرابيا التي ستصبح أكبر شبكة للعلاج الطبيعي والرعاية الصحية وإعادة التأهيل، حيث تقدم العلاج بالأكسجين، والعلاج والتدريب تحت الماء، والعلاج بالتبريد، والغرف المضادة للجاذبية الأرضية، كما تمتلك مجموعة من أحدث الأجهزة في العالم لعلاج الحالات الأكثر تعقيداً، للعديد من مواطني دول مجلس التعاون، والدول العربية والشرق الأوسط، والعديد من الدول الأوروبية.