"المشيطي": 6 ركائز حقّقت الريادة والابتكار للمشاريع المليارية لمنظومة البيئة تعرف عليها

وقدم المشيطي نبذة حول برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف" الذي انطلق في أكتوبر 2020م، مبينًا أنه أحد أهم البرامج الريادية الموجهة لتنمية المناطق الريفية بدعم من القيادة الرشيدة، أيدها الله، بـ"8.5" مليار ريال، وتمويل قدره "3" مليارات ريال، قروض ميسرة من صندوق التنمية الزراعية؛ لدعم أهداف البرنامج التنموية، مؤكدًا أن البرنامج أسهم في زيادة إنتاج البن من "300 إلى 600 طن"، واستهداف زيادة إنتاج الورد من "500 مليون - 2 مليار" وردة في 2026م.