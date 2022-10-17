إطلاق المرحلة الرابعة للتطوير الحضري في العلا

ويستفيد المتقدمون على طلبات رخص البناء من خدمات "استديو العلا للتصميم"، الذي يقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية الجديدة التي سيكون لها دور أساسي في مخطط التطوير الحضري، بتوفير نماذج التصاميم المعمارية التي تتيح للسكان اختيار الأنسب من بينها لبناء عقاراتهم بما ينسجم مع تاريخ العلا وتراثها، وإبرازها بمستوى جمالي فريد.