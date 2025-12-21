تقلبات جوية تضرب عدة مناطق.. أمطار وضباب وانخفاض حاد في درجات الحرارة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لحالة الطقس ليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، استمرار تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وبيّن التقرير أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة على عدد من المناطق، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في شمال ووسط المملكة، حيث سجلت العاصمة الرياض 17° كبرى و7° صغرى، في حين وصلت إلى 14° كبرى و2° صغرى في عرعر.
وأظهر تقرير درجات الحرارة والطقس أن مكة المكرمة سجلت 32° مئوية كدرجة عظمى، وجدة 31°، فيما تراوحت درجات الحرارة الصغرى في بعض مدن الشمال بين 5 و7 درجات مئوية.
أما في البحر الأحمر، فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية على الأجزاء الشمالية والأوسط، وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه باب المندب، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة إلى مائجة جنوبًا.
وفي الخليج العربي، تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16–36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، مع حالة بحر خفيف إلى متوسط.
ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق التي تشهد تقلبات جوية، مع متابعة التحديثات المستمرة عبر منصاته الرسمية.