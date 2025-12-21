تقلبات جوية تضرب عدة مناطق.. أمطار وضباب وانخفاض حاد في درجات الحرارة

وبيّن التقرير أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة على عدد من المناطق، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في شمال ووسط المملكة، حيث سجلت العاصمة الرياض 17° كبرى و7° صغرى، في حين وصلت إلى 14° كبرى و2° صغرى في عرعر.