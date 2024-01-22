الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان: استثماراتنا العقارية ستصل إلى ربع ترليون ريال.. وخلال العام الحالي نستهدف ضخ استثمارات تجارية و خدمية و ترفيهية بـ 6 مليار

وفي حديثه عن عام 2024، ذكر أن الشركة ستطرح أكثر من 88 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وستعمل على ضخ العديد من المشاريع الاستثمارية بقيمة تتجاوز 6 مليار ريال، والتي تشتمل على أبراج مكتبية وفندقية ومراكز تجارية، وترفيهية، وصحية، وتعليمية خلال العام الجاري وقد تكون الأكبر في الشرق الأوسط، كما تطرّق إلى أن حجم المشاريع التي تعمل عليها الوطنية للإسكان كبير جدًا، حيث تعمل مع شركاء نجاح على المستوى المحلي والعالمي، وذلك مثل شركة كونيكس، شركة سيتيك الصينية، مجموعة طلعت مصطفى، الشركة الإسبانية Urba، شركة قايا المحدودة.