"المغربي": "المملكة تحظى بِثروة عقارية رقمية لا يُستهان بها"

وأشاد "المغربي" بالجهود المبذولة من قادة القطاع العقاري في إثراءه رَقميًّا، والارتقاء بِمخرجاته بِما يُحقّق الشفافية والموثوقية، مُؤكدًا أن تعدُّد المنصات الرقمية للِقطاع العقاري سيخدم بِلا شكّ مُستفيديه بِشكلٍ إيجابيّ، وسيبقيهم على إطلاع دائم بِحالة الحِراك العقاري المحلي، خصوصًا أن المنصة جاءت وليدة تعاونٍ مُثمرٍ بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبنك المركزي السعودي، مُعتبرًا أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على أن المملكة، اليوم، تحظى بِثروةٍ عقاريةٍ رَقميةٍ لا يُستهان بِها.