رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه يستقبل فريق المجلس العالمي للمياه

استقبل وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون التنظيمية رئيس فريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه الدكتور فهد بن سعد أبومعطي اليوم، فريق المجلس العالمي للمياه، المعني بتقييم ملف المملكة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه 2027م في الرياض، الذي يزور المملكة للاطلاع على ممكنات العاصمة لاستضافة الدورة الـ 11 تحت شعار "العمل من أجل غدٍ أفضل".
وجرى خلال اللقاء استعراض دور منظم المياه بالمملكة من خلال الإجراءات التي أسهمت في دعم وتطوير قطاع المياه لرفع كفاءة الخدمة المقدمة وتحقيق الأمن المائي للمستفيدين.
وأكّد الدكتور أبومعطي على تجربة المملكة في مجال تنظيم المياه الرائدة عالمياً مما أدى لزيادة مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناتها في الاستثمار بأنشطة تقديم خدمات المياه من خلال الدور الذي يقدمه منظم المياه حول إصدار رخص لأنشطة تقديم خدمات المياه، ومراقبة التزام مقدمي الخدمة، والتوعية بحقوق وواجبات المستفيدين، مما يسهم في تطوير البنية التحتية ورفع جودة وكفاءة أداء الخدمات المقدمة للمستفيدين، موضحاً حرص المملكة على قضايا المياه العالمية ووضعها محل اهتمام من خلال تحفيز الابتكار وإيجاد الحلول التقنية لمواجهة تحديات المياه، وهذا يأتي تماشياً مع اعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله- عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض.
يذكر أن منتدى المياه العالمي يسبقه عدة مؤتمرات تشاورية تقام على عدة مستويات خلال عامي 2025 و 2026 م للتحضير لهذا الحدث المهم، وفي مايو 2024م سيتم الإعلان عن الدولة الفائزة بالاستضافة للدورة الحادية عشرة خلال انعقاد المنتدى العالمي للمياه 2024م، الذي سيعقد في بالي بجمهورية إندونيسيا.