رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه يستقبل فريق المجلس العالمي للمياه

وأكّد الدكتور أبومعطي على تجربة المملكة في مجال تنظيم المياه الرائدة عالمياً مما أدى لزيادة مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناتها في الاستثمار بأنشطة تقديم خدمات المياه من خلال الدور الذي يقدمه منظم المياه حول إصدار رخص لأنشطة تقديم خدمات المياه، ومراقبة التزام مقدمي الخدمة، والتوعية بحقوق وواجبات المستفيدين، مما يسهم في تطوير البنية التحتية ورفع جودة وكفاءة أداء الخدمات المقدمة للمستفيدين، موضحاً حرص المملكة على قضايا المياه العالمية ووضعها محل اهتمام من خلال تحفيز الابتكار وإيجاد الحلول التقنية لمواجهة تحديات المياه، وهذا يأتي تماشياً مع اعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله- عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض.