"الأناضول" تشيد بفريق الإنقاذ السعودي: عمل إنساني كبير بـ 45 موقعاً في ثلاث مدن

نشرت وكالة "الأناضول" مقطع فيديو يسلط الضوء على الجهود التي يبذلها فريق الإنقاذ السعودي، في كل من غازي عنتاب وأنطاكيا وكهرمان مرعش، المتضرّرة من جرّاء الزلزال.
وأوضحت الوكالة التركية أن الفريق السعودي ينفّذ المهام الإنسانية في 46 موقعاً داخل 3 مدن تضرّرت من الزلزال بتركيا.
وأضافت، أن الفريق يتكوّن من الإدارة والعمليات والدعم اللوجستي والدعم الطبي ووحدة وسائل البحث.
وذكرت الوكالة أن الفريق السعودي مجهّز بمعدات وتجهيزات تخصّصية في أعمال البحث والإنقاذ ومستلزمات طبية وإيوائية، لافتة إلى أن الفريق أسهم في تحديد أماكن وجود عديدٍ من الضحايا تحت الأنقاض وانتشالهم.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أكّدت أن أعمال فريق البحث والإنقاذ السعودي تتواصل في مدينة أنطاكيا التركية بأحدث المعدات.
وقالت: "تستمر الأعمال الميدانية لفريق البحث والإنقاذ السعودي في مدينة أنطاكيا المتضرّرة من الزلزال بجمهورية تركيا، باستخدام معدات وتقنيات بحث حديثة".
يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي لمساعدة متضرّري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.