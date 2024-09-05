شاهد.. طلاب "تعليم الرياض' يتعلمون بالترفيه في مهرجان "ستيم 2024"

يواصل مهرجان العلوم والتقنية "ستيم 2024" الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم، والذي انطلقت فعالياته الاثنين الماضي تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، استقبال طلاب وطالبات مدارس التعليم بالرياض.
وتفصيلاً، يقدم المهرجان الذي يستمر لمدة أربعة أسابيع في مقر واحة الملك سلمان للعلوم بالرياض، تجربة تعليمية وتثقيفية وترفيهية مُتكاملة من خلال 25 جناحًا بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المصاحبة.
ويأتي اختيار موضوع «الكيمياء والبتروكيماويات» لمهرجان هذا العام؛ لكونه يعد قطاعًا اقتصاديًا وحيويًا، ويُمثل رافدًا رئيسًا للصادرات السعودية غير النفطية.
ويسعى مهرجان العلوم والتقنية ستيم 2024، والذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، تحت شعار «اكتشف شغفك..أطلق قدراتك»، إلى تعزيز الثقافة العلمية وإلهام جيل المُستقبل، وإبراز الدور الحيوي لقطاع البتروكيماويات في الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على المحتوى المحلي والابتكارات السعودية في هذا المجال، مع التركيز على المُمارسات المُستدامة والتقنيات الحديثة.