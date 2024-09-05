شاهد.. طلاب "تعليم الرياض' يتعلمون بالترفيه في مهرجان "ستيم 2024"

ويسعى مهرجان العلوم والتقنية ستيم 2024، والذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، تحت شعار «اكتشف شغفك..أطلق قدراتك»، إلى تعزيز الثقافة العلمية وإلهام جيل المُستقبل، وإبراز الدور الحيوي لقطاع البتروكيماويات في الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على المحتوى المحلي والابتكارات السعودية في هذا المجال، مع التركيز على المُمارسات المُستدامة والتقنيات الحديثة.