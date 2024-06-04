670 ألف طالب وطالبة بجدة يؤدون أول اختبارات نهاية الفصل الثالث

وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، أن اختبارات اليوم الأول وأعمالها كانت مطمئنة؛ مُثَمنة جهود منسوبي ومنسوبات المدارس بالاستعداد المبكر وتهيئة بيئة ملائمة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم بكل يسر؛ مشيرة إلى أن هناك برامج توعوية وصحية مصاحبة تنفذها الإدارات والأقسام المعنية طيلة فترة الاختبارات؛ لتوفير كل ما يحتاجه الطالب والطالبة من دعم لأداء الاختبارات بيسر.