670 ألف طالب وطالبة بجدة يؤدون أول اختبارات نهاية الفصل الثالث

أدى أكثر من 670 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص صباح اليوم، أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1445هـ.
وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، أن اختبارات اليوم الأول وأعمالها كانت مطمئنة؛ مُثَمنة جهود منسوبي ومنسوبات المدارس بالاستعداد المبكر وتهيئة بيئة ملائمة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم بكل يسر؛ مشيرة إلى أن هناك برامج توعوية وصحية مصاحبة تنفذها الإدارات والأقسام المعنية طيلة فترة الاختبارات؛ لتوفير كل ما يحتاجه الطالب والطالبة من دعم لأداء الاختبارات بيسر.
وأكدت "اللهيبي" أهمية متابعة أولياء الأمور للأبناء بعد أداء الاختبارات؛ مشيدة بدور الأسرة التكاملي مع المدرسة خلال هذه الفترة تحديدًا؛ راجية للطلاب التوفيق والنجاح.
من جهة أخرى قام مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني اليوم، بزيارة تفقدية لعدد من المدارس؛ للوقوف على سير انطلاقة الاختبارات بحضور مدير مكتب التعليم بالسلامة "علي كرات"، اطمأن من خلالها على انتظام الطلاب، كما اطلع على آلية تصحيح ورصد الدرجات.