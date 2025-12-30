تطبيق منهجية جديدة لاحتساب الضريبة على المشروبات المحلّاة بدءًا من 2026

وتشمل التعديلات تغيير منهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة، لتُصبح مبنية على كمية السكر الإجمالي في كل 100 مل من المشروب الجاهز للشرب، وذلك من خلال تطبيق شرائح متدرجة، بدلًا من النسبة الثابتة المعمول بها حاليًا، والتي تبلغ 50% من سعر البيع بالتجزئة.