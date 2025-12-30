تطبيق منهجية جديدة لاحتساب الضريبة على المشروبات المحلّاة بدءًا من 2026

أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قرارًا بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2026م.
وتشمل التعديلات تغيير منهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة، لتُصبح مبنية على كمية السكر الإجمالي في كل 100 مل من المشروب الجاهز للشرب، وذلك من خلال تطبيق شرائح متدرجة، بدلًا من النسبة الثابتة المعمول بها حاليًا، والتي تبلغ 50% من سعر البيع بالتجزئة.
وأوضحت الهيئة أن المقصود بالمشروبات المحلّاة هو كل منتج يُضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو المحليات، ويُستهلك كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب أو على هيئة مركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات.
وتهدف المنهجية الجديدة إلى تعزيز الصحة العامة، من خلال تقليل استهلاك السكر في المشروبات، وتشجيع المنتجين والمستوردين على تقديم منتجات منخفضة السكر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي هذا التعديل استنادًا إلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن اعتماد آلية ضريبية تعتمد على كمية السكر الإجمالي، وفق نهج حجمي متدرج.