العاصمة تترقب طرح "أدير العقارية" لأراضي وعقارات "تيجان" النموذجية للبيع في مزاد علني

وأكد الحربي، أن مشروع "تيجان" يعتبر حلمًا لكل مستثمر، ومكانًا مثاليًا لإطلاق المشروعات السكنية والتجارية متعددة الاستخدام، التي تتمتع بمواقع استراتيجية هامة في قلب الرياض، التي تستعد لتكون واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، بفضل الخطط الاستراتيجية لحكومة المملكة التي حولت العاصمة إلى ساحة عمل مفتوحة لعدد من المشاريع الكُبرى في قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والقطاع السكني، التي ستساهم في تعزيز جودة الحياة، وتجعل من الرياض بيئة مثالية للسكن والعيش والاستقرار فيها، ووجهة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعالمية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.