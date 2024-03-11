"شؤون الأسرة" يرأس وفد المملكة في الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة

ضم الوفد ممثلين عن الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي، وهي: وزارة الخارجية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هيئة حقوق الإنسان، والقطاع غير الربحي في المملكة، إضافة إلى فئة الشباب، إلى جانب مجلس شؤون الأسرة.