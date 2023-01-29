"الناشر التجاري" و"عالمي".. البريد السعودي "سبل" يستعرض خدماته بمنتدى ومعرض اكتفاء بالظهران

وتعرض "سبل" كذلك العديدَ من الخدمات مثل خدمة "عالمي" التي تمنح 10 عناوين في 10 دول مختلفة، تكون مُرَادفة للعنوان الوطني وبشكل مجاني؛ حيث تتيح هذه الخدمة للعميل التسوق من المتاجر العالمية، والشحن بأرخص الأسعار إلى العنوان الوطني، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل "إكسبرس" و"اقتصادي" و"عاجل" التي تضمن وصول الشحنات خلال ساعات، والعديد من الخدمات البريدية واللوجستية التي تقدّمها سبل لعملائها.