3 حالات يستحق فيها التعويض.. "التجارة": هذا حقك عند تعذر الانتفاع بالسيارة

عرّفت وزارة التجارة، بحقوق المستهلك عند تعثر الانتفاع بالسيارة؛ مشيرة إلى 3 حالات يستحق فيها التعويض.
وأوضحت الوزارة، أنه عند تعثر الانتفاع بالسيارة؛ يحق للمستهلك أن يقدم له الوكيل سلعة بديلة من ذات الفئة خلال فترة قيامه بأعمال الصيانة، أو أن يقدم الوكيل مبلغًا ماليًّا يعادل (1 ÷ 400) من قيمة السلعة وقت الشراء عن كل يوم لم ينتفع بالسيارة.
وعن حالات استحقاق التعويض؛ أشارت "التجارة" إلى 3 حالات هي "إذا تعذر الانتفاع لخلل مشمول في الضمان، وإذا تأخر الوكيل في توفير قطع الغيار عن الموعد المحدد، أو إذا تأخر الوكيل عن الموعد المحدد لإنهاء أعمال الصيانة؛ مبينة أن التعويض يكون عن كل يوم تأخير.