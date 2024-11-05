3 حالات يستحق فيها التعويض.. "التجارة": هذا حقك عند تعذر الانتفاع بالسيارة

وعن حالات استحقاق التعويض؛ أشارت "التجارة" إلى 3 حالات هي "إذا تعذر الانتفاع لخلل مشمول في الضمان، وإذا تأخر الوكيل في توفير قطع الغيار عن الموعد المحدد، أو إذا تأخر الوكيل عن الموعد المحدد لإنهاء أعمال الصيانة؛ مبينة أن التعويض يكون عن كل يوم تأخير.