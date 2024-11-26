وزير الشؤون الإسلامية ميزانية المملكة تعكس حجم نجاحات الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها القيادة الرشيدة وساهمت في تطور كبير ونمو مستمر وازدهار في مختلف المجالات جعلتها محط أنظار العالم

رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام 2025م.
وأكد معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تصريح له بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025م، وما أشتملت عليه من نتائج وأرقام ومؤشرات إيجابية يأتي إنعكاساً لمسيرة الإصلاحات الكبيرة التي تقوم بها القيادة الحكيمة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الآمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الآمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله لهذه البلاد من خلال الاستغلال الأمثل والصحيح لموارد هذه الدولة المباركة والمحافظة على إستدامتها لينتفع بها جميع أبناء الوطن سواء الجيل الحالي أو أجيال المستقبل .
وأشار معاليه إلى أن المواطنين في هذه البلاد المباركة يلمسون الآن أثار الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة حماها الله وفق رؤية المملكة 2030 والتي ما كانت أن تكون لولا توفيق الله عزّ وجل أولاً ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبمتابعة مستمرة وحثيثة وتقصي دائم من قبل عراب هذه الرؤية الطموحة صاحب السمو الملكي الآمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ونوه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بما تعيشه المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن من تطور كبير ونمو مستمر وازدهار في مختلف المجالات حيث أصبحت ولله الحمد محط أنظار العالم لما تملكه من قيادة سياسية قوية وحكيمة وإمكانات مالية كبيرة وفرص استثمارية واعدة يتسابق إليها كبار المستثمرين من مختلف دول العالم .
وأشاد معاليه خلال تصريحه بالدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من قبل القيادة الرشيدة للقيام بمهماتها الكبيرة تجاه بيوت الله عمارة وصيانة ورعاية منسوبيها وتأهيلهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجه وكذلك القيام بالجانب التوعوي والإرشادي من خلال برامجها المختلفة وآلتي تجسّد المنهج الإسلامي المعتدل القائم على كتاب الله وسنة رسوله الكريم وفق فهم السلف الصالح ودعمها لكل عمل يتصل بالشأن الإسلامي والذي يؤكد ريادة المملكة في هذا المجال .
ونوه معاليه بمضامين كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله تعالى- بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025م، اليوم في جلسة مجلس الوزراء والذي عقد بمدينة الرياض برئاسة سموه والتي قال فيها إن ميزانية 2025م تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي، لافتاً معاليه إلى ما أشار إليه سموه من أن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.
وأثنى معاليه بما جاء في كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الضافية من تأكيد على التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن، وأشارة سموه الكريم إلى أن الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا تحققت ـ ولله الحمد ـ بفضل الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها ، ومواصلة العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة المركز المالي للمملكة.
واختتم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ تصريحه سائلا الله تعالى التوفيق والإعانة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظهم من كل شر وسوء، وأن يديم على المملكة وقيادتها وشعبها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والرخاء.