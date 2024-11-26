وزير الشؤون الإسلامية ميزانية المملكة تعكس حجم نجاحات الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها القيادة الرشيدة وساهمت في تطور كبير ونمو مستمر وازدهار في مختلف المجالات جعلتها محط أنظار العالم

‏‎ونوه معاليه بمضامين كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله تعالى- بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025م، اليوم في جلسة مجلس الوزراء والذي عقد بمدينة الرياض برئاسة سموه والتي قال فيها إن ميزانية 2025م تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي، لافتاً معاليه إلى ما أشار إليه سموه من أن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.