وزير الخارجية الأمريكي السابق: لا يمكن تخيُّل عالم بلا تحالف سعودي-أمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكية السابق مايك بومبيو في لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الأحد إنه من الخطأ أن نتصور عالمًا بدون تحالف أمريكي-سعودي، وهو التحالف الأقدم والأقوى.