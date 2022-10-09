وزير الخارجية الأمريكي السابق: لا يمكن تخيُّل عالم بلا تحالف سعودي-أمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكية السابق مايك بومبيو في لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الأحد إنه من الخطأ أن نتصور عالمًا بدون تحالف أمريكي-سعودي، وهو التحالف الأقدم والأقوى.
وذكر "بومبيو" أن التحالف الأمريكي-السعودي مهم جدًّا لمصلحة الشعب الأمريكي؛ ولذلك يجب أن يكون هناك علاقات عميقة ومهمة مع السعودية كما هي منذ عقود.
وأشار إلى أن ما يحدث في الوقت الحالي فشلٌ للسياسة الأمريكية، مفيدًا بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وحزبه اليسار التقدمي مسؤولون بشكل مباشر عن مشاكل الطاقة في أمريكا؛ إذ يظنون أن بإمكانهم إدارة العالم بأشعة الشمس وطواحين الهواء.
واتفق وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو مع ما ذكره وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير حول إهمال الولايات المتحدة المصافي لديها، وعدم الاستثمار في الطاقة الأمريكية.
واختتم "بومبيو" حديثه قائلاً إن توجيه أصابع الاتهام إلى أشخاص آخرين في أوبك أو إلى السعوديين خطأ فادح، بينما أمريكا لديها قدرة على الإنتاج، وكذلك التصدير للعالم.