مختص تربوي يطالب بعقوبات عاجلة للمتجاوزين على المعلمين

وبيّن "الشريف" أن من الأسباب لوقوع سلوكيات عدائية على المعلمين هي بعض الأسر، وذلك بعدم توجيه أبنائهم نحو احترام المعلم وعدم القيام بما يسيء له، مبينًا أن لحماية المعلمين من السلوكيات الخاطئة تجاههم، يجب أولاً وآخر تطبيق العقوبات المقررة على مرتكبيها دون تساهل والإعلان عن ذلك حتى تكون عظة وعبرة للغير.