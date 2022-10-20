"فهد الطبية" تعيد ترميم وإصلاح الصمام الأورطي بالأنسجة الطبيعية

نجح فريق طبي بمدينة الملك فهد الطبية، إحدى مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني؛ في إعادة ترميم وإصلاح الصمام الأورطي بالأنسجة الطبيعية دون الحاجة إلى استخدام صمام صناعي لمريضين في العقدين الخامس والسادس من عمرهما.
وقال استشاري جراحة القلب ومدير مركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور محمد الرشيدان: المريضان كانا يعانيان من تضيق شديد وارتجاع في الصمام الأورطي.
وأضاف: التقنية الجديدة تُمكن من استخدام جسم الإنسان؛ حيث يتم أخذ غشاء القلب وعمل ترميم للصمام الأورطي دون الحاجة إلى استخدام الصمام الصناعي.
وأردف: هذه التقنية تعطي المريض الأفضلية باستخدام أنسجته الطبيعية ولا يحتاج إلى أخذ مسيلات للدم بعد العملية.
وأشار الرشيدان إلى أنها تعتبر من العمليات المعقدة التي تحتاج إلى إجراء قياسات دقيقة أثناء إصلاح الصمام، لافتاً إلى أن هذه العملية يمكن عملها لجميع أنواع الصمامات الأورطية بما في ذلك الصمام الثلاثي؛ والثنائي أو أحادي الشفرات.
جدير بالذكر أن الفريق الطبي ضم الدكتور محمد الرشيدان؛ والدكتور شبير حسين، والدكتور فهد الخضيري، والدكتور محمود عكاشة، والدكتور خليفة العنزي، والدكتور فيصل الشميدان، ومن التخدير حصة العتوي، وحسن شحاتة.