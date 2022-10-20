"فهد الطبية" تعيد ترميم وإصلاح الصمام الأورطي بالأنسجة الطبيعية

وأشار الرشيدان إلى أنها تعتبر من العمليات المعقدة التي تحتاج إلى إجراء قياسات دقيقة أثناء إصلاح الصمام، لافتاً إلى أن هذه العملية يمكن عملها لجميع أنواع الصمامات الأورطية بما في ذلك الصمام الثلاثي؛ والثنائي أو أحادي الشفرات.