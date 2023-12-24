"العيسائي للسيارات" تحتفي باليوبيل الذهبي لشراكتها مع "ميتسوبيشي" بعروض حصرية.. وبندر العيسائي: ثقة عملائنا أغلى ما نملك

احتفلت شركة العيسائي للسيارات مؤخراً باليوبيل الذهبي لشراكتها مع شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية.
وعلى مدى خمسة عقود كانت شركة العيسائي للسيارات هي الوكيل الرسمي والحصري لسيارات ميتسوبيشي في السوق السعودي.
وبمناسبة هذه الذكرى قامت الشركة بتقديم عروض حصرية مميزة لعملائها على تملك سيارات ميتسوبيشي، كما كشفت عن جانب من خططها التطويرية المستقبلية التي تنوي القيام بها لضمان الاستمرار في المنافسة وتقديم كل ما يرضي عملاءها.
وللتعرّف أكثر على جديد شركة العيسائي للسيارات استضفنا (الأستاذ بندر العيسائي، المدير العام التنفيذي للشركة) للحديث عن كافة الجوانب المتعلقة بالشركة.
في البداية نود التعرّف على شركتكم والعلاقة مع شركة ميتسوبيشي موتورز؟
شركة العيسائي للسيارات هي إحدى شركات مجموعة عمر قاسم العيسائي، ومنذ إطلاق شركة العيسائي للسيارات تمكّنت من تحقيق نجاحات مميزة في سوق السيارات السعودي، كان من أهمها الحصول على وكالة عملاق صناعة السيارات اليابانية ميتسوبيشي موتورز في عام 1973م. وخلال خمسة عقود، نجح هذا التعاون الوثيق في تقديم الأفضل دائماً لعملائنا في المملكة وكسب ثقتهم التي نعتبرها أغلى ما نملك ونضعها نصب أعيننا، ونعمل بشكل متواصل للحفاظ عليها وتنميتها بشكل مستدام.
ما هي الخطوات التي قامت بها الشركة لتعزيز حضور سيارات ميتسوبيشي في السوق السعودي؟
طيلة الأعوام الماضية انصبّ تركيزنا على تحسين خدماتنا خصوصاً ما يتعلق منها بخدمات ما بعد البيع، حيث دأبنا على زيادة استثماراتنا فيها عبر التوسع في مراكز الصيانة ومنافذ قطع الغيار والاعتماد على التقنية بشكل أكبر لخلق تجربة فريدة لعملائنا في كافة تعاملاتهم مع الشركة، ونتطلع إلى الارتقاء بوتيرة متصاعدة لنكون دائماً عند مستوى طموحات عملائنا الكرام وتطلعاتهم، ولا ننسى أيضاً أن سيارات ميتسوبيشي المميزة بقوة أدائها المعروفة عنها وروعة تصاميمها كانت هي فرس الرهان الذي نجح في تحقيق سمعة تخطت أسواقنا إلى الأسواق العالمية.
في جانب خدمات ما بعد البيع، وهو كما تعلمون جانب مهم لملاك سيارات ميتسوبيشي الحاليين أو الراغبين في شرائها، ما هو جديدكم في هذا الجانب؟
افتتحنا خلال الفترة القريبة الماضية مركزاً جديداً للصيانة في مدينة الرياض وتحديداً في مخرج 18، والذي يُعد مركزاً متكاملاً للخدمات وبأحدث المعدات تحت إدارة كوادر مدربة ويستوعب عدداً كبيراً من السيارات في وقت واحد، ويتم خدمة العملاء في هذا المركز بإجراء الصيانات السريعة للسيارات الصغيرة وكذلك عمل جميع الصيانات لشاحنات وباصات فوزو، وأعمال السمكرة والدهانات بأفضل المعايير لجميع سيارات ميتسوبيشي بما في ذلك توفير قطع الغيار للسيارات التي يتم خدمتها في المركز.
حيث إنكم ذكرتم مراكز الصيانة، ما هو حجم التغطية الجغرافية لشبكة مراكز وخدمات ما بعد البيع؟
توجد فروع خدمات ما بعد البيع لشركة العيسائي للسيارات في 13 مدينة رئيسية، وتقدم خدمات الصيانة ومبيعات قطع الغيار، بالإضافة إلى 10 مراكز متخصصة ببيع قطع الغيار موزعة في المدن الرئيسية الكبرى بالمملكة، كما أن شبكة موزعي قطع ميتسوبيشي تمتد لأكثر من 60 موزعاً معتمداً تغطي معظم مدن وأنحاء المملكة.
بما أنك ذكرت قطع الغيار، ما الذي يميز قطع الغيار الأصلية، وكيف ينعكس ذلك على ملاك سيارات ميتسوبيشي؟
كما تعلم، فإن أول تعليق من ملاك ومستخدمي سيارات ميتسوبيشي هو أن القطع الأصلية تركبها وتنساها، كما أن قطعة الغيار الأصلية هي الأكثر أماناً واستدامة، فهي مطابقة تماماً لكافة المواصفات التي تحتاجها المركبة كبديل للقطعة المستبدلة، كما أنها تخضع لعملية فحص ومراجعة شاملة وفقاً لمعايير ميتسوبيشي الصارمة في هذا الجانب، ولا يخفى عليكم أن جميع الجهات ذات العلاقة تنصح دائماً باستخدام قطع الغيار الأصلية؛ نظراً للأضرار التي قد تسببها قطع الغيار التجارية على المركبة وسلامة من بداخلها، وبالنسبة للمنافسين فالأسعار جداً متقاربة، ونحن نحرص دائماً على أن تكون في متناول عملائنا وهو ما نعمل على توفيره بالتواصل المستمر مع الشركة الصانعة.
عروض ضخمة قدمتموها بمناسبة اليوبيل الذهبي لعملاء ميتسوبيشي ما هي أبرز مميزاتها؟
قدمنا لعملائنا عرضاً يستمر لنهاية العام الحالي لكافة سيارات ميتسوبيشي موديل 2023 المباعة من معارض العيسائي للسيارات خلال هذه الفترة يتضمن خطة صيانة دورية مجانية لـ 50 ألف كيلومتر أو ثلاث سنوات أيهما أسبق، بالإضافة إلى تمديد فترة الضمان إلى خمس سنوات أو 160 ألف كيلومتر أيهما أسبق، وتقديم خدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات.