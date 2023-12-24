"العيسائي للسيارات" تحتفي باليوبيل الذهبي لشراكتها مع "ميتسوبيشي" بعروض حصرية.. وبندر العيسائي: ثقة عملائنا أغلى ما نملك

كما تعلم، فإن أول تعليق من ملاك ومستخدمي سيارات ميتسوبيشي هو أن القطع الأصلية تركبها وتنساها، كما أن قطعة الغيار الأصلية هي الأكثر أماناً واستدامة، فهي مطابقة تماماً لكافة المواصفات التي تحتاجها المركبة كبديل للقطعة المستبدلة، كما أنها تخضع لعملية فحص ومراجعة شاملة وفقاً لمعايير ميتسوبيشي الصارمة في هذا الجانب، ولا يخفى عليكم أن جميع الجهات ذات العلاقة تنصح دائماً باستخدام قطع الغيار الأصلية؛ نظراً للأضرار التي قد تسببها قطع الغيار التجارية على المركبة وسلامة من بداخلها، وبالنسبة للمنافسين فالأسعار جداً متقاربة، ونحن نحرص دائماً على أن تكون في متناول عملائنا وهو ما نعمل على توفيره بالتواصل المستمر مع الشركة الصانعة.