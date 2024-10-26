مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُنقذ "أربعينياً" أُصيب بجلطات حادّة بسبب انسداد 3 شرايين

وقال الدكتور أمجد العبيد؛ إن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح دون أي مضاعفاتٍ، ولله الحمد، وإن السرعة والاحترافية العالية التي تعامل بها أطباء أقسام الطوارئ والعناية المركّزة والقلب والتخدير أسهمت في إنقاذ حياة المراجع؛ الذي استطاع في اليوم الثالث تناول الطعام والمشي، وخرج من المستشفى وهو بصحةٍ جيدة، بعد أن انتهت الأعراض السابق ذكرها كافة، مشيراً إلى أنه تمّ وضع برنامجٍ للمتابعة الدورية في قسم القلب بالمستشفى، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.