مركز تنمية القطاع غير الربحي يعلن اكتمال انتقال التطوع ضمن اختصاصاته

وأشار المركز إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تنامي المركز مؤسسيًّا، وحرصه على تنمية القطاع غير الربحي مع شركائه من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مبينًا أن الانتقال سيكون امتدادًا للجهود السابقة في تشجيع الأعمال التطوعية وتنويعها، وزيادة عدد المتطوعين الذين بلغ عددهم حتى نهاية الربع الأول من عام 2023م ما يزيد عن 830 ألف متطوع.