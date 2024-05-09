مركز تنمية القطاع غير الربحي يعلن اكتمال انتقال التطوع ضمن اختصاصاته

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي, عن اكتمال انتقال التطوع ضمن اختصاصاته، وذلك وفق قرار تنظيمه الوارد فيه نشر ثقافة التطوع، وتشجيع العمل التطوعي، وتنظيمه وتمكينه، بما يحقق زيادة الفرص التطوعية وتنوعها، وزيادة عدد المتطوعين.
وأشار المركز إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تنامي المركز مؤسسيًّا، وحرصه على تنمية القطاع غير الربحي مع شركائه من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مبينًا أن الانتقال سيكون امتدادًا للجهود السابقة في تشجيع الأعمال التطوعية وتنويعها، وزيادة عدد المتطوعين الذين بلغ عددهم حتى نهاية الربع الأول من عام 2023م ما يزيد عن 830 ألف متطوع.
وأضاف أن القطاع غير الربحي شهد تناميًا إضافيًا خلال شهر أبريل 2024م، محققًا تسجيل 68 جمعية أهلية جديدة و6 مؤسسات أهلية و18 صندوقًا عائليًّا في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 4,833 منظمة، إلى جانب تسجيل ما يقارب 100 ألف متطوع.
وضمن الدور الإشرافي والتنظيمي للمركز؛ فقد أعلن عن إصدار قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد، إذ أصدر المركز عدة إنذارات بحق جمعيات أهلية، وقرارًا لحل جمعية أهلية، و3 مخالفات جمع تبرعات في حق الأفراد، كما أحال المركز مخالفات 3 جمعيات أهلية للنيابة العامة، وأحال كيانًا تجاريًّا واحدًا إلى النيابة العامة، و13 كيانًا تجاريًّا إلى رئاسة أمن الدولة.
ويؤكد المركز، بعد هذا الإعلان، على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، ويدعو الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكتروني ncnp.gov.sa وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة التكامل بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في الإسهام بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.
وفي سياق تنموي آخر؛ فقد شهد القطاع غير الربحي حديثًا انضمام هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار كجهة مشرفة فنيًّا، ليكون عدد الوحدات المشرفة فنيًّا في القطاع غير الربحي الآن 29 جهة، في 29 اختصاصًا مختلفًا، مشيرًا المركز إلى أن هذه الجهات هي الجهات الحكومية التي يدخل ضمن اختصاصها الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية.