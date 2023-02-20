الصندوق السعودى للتنمية يستعرض دوره فى تمويل 697 مشروعًا بـ 84 دولة نامية

واستعرض الصندوق من خلال جناح تعريفي للصندوق، أبرز الإنجازات الإنمائية في الدول النامية منذ تأسيسه وعلى مدى أكثر من 48 عامًا، إذ أسهم في تمويل أكثر من 697 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات التنمية المختلفة في 84 دولة نامية حول العالم، فضلاً عن إسهامات الصندوق مع منظمات الأمم المتحدة لتنفيذ بعض المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف الدول.