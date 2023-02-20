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الصندوق السعودى للتنمية يستعرض دوره فى تمويل 697 مشروعًا بـ 84 دولة نامية

خلال مشاركته في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث عبر جناحه التعريفي
جانب من حضور منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث
جانب من حضور منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث
واس
واس

شارك الصندوق السعودي للتنمية في أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث اليوم، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالعاصمة الرياض.

واستعرض الصندوق من خلال جناح تعريفي للصندوق، أبرز الإنجازات الإنمائية في الدول النامية منذ تأسيسه وعلى مدى أكثر من 48 عامًا، إذ أسهم في تمويل أكثر من 697 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات التنمية المختلفة في 84 دولة نامية حول العالم، فضلاً عن إسهامات الصندوق مع منظمات الأمم المتحدة لتنفيذ بعض المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف الدول.

وتأتي مشاركة الصندوق ضمن نخبة من المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجالين الإنساني والتنموي، بهدف الاطّلاع على العمل حول الإطار المعرفي والممارسات الميدانية للعمل الإنساني والتنموي والتحديات المرتبطة بها لإيجاد حلول عملية مبتكرة وفقًا للمبادئ والمعايير الدولية للإسهام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
الرياض
الصندوق السعودي للتنمية
منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث

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