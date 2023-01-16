من أجل تخفيف الزحام المروري.. المرشد يقترح تغيير موعد الدوام اليومي بالمدارس

تغيير موعد الدوام اليومي بالمدارس

ويقترح "المرشد" تغيير موعد الدوام اليومي بالمدارس، ويقول: "من أبرز الحلول السريعة في رأيي أن تتم الدراسة لمراحل التعليم العام (ابتدائي ومتوسط وثانوي) من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الثامنة مساءً، بحيث يذهب الطلبة والطالبات والكادر التعليمي إلى المدارس قبل خروج الموظفين من أعمالهم ويعودون مساءً بعد أن هدأت ذروة الضغط المروري، لنا أن نتخيل أكثر من ستة ملايين شخص ما بين طالب ومعلم وإداري يبتعدون عن ذروة الحركة المرورية.. ما هي النتيجة؟ بالتأكيد تعني مرونة كبيرة وتخفيفًا للحركة المرورية بشكل كبير، مما يساعد على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في الحركة المرورية، تغيير وقت الدراسة لا يشمل سوى المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام، أما بقية المدن فليس لديها ازدحام تحتاج معه لتغيير وقت الدراسة".