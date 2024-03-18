"عش بصحة": قلي السمبوسة يزيد سعراتها الحرارية ويقلل قيمتها الغذائية

وأوضح حساب "عش بصحة" على منصة إكس: أنه يفضل استخدام القلاية الهوائية أو الفرن لإعداد السمبوسة بدلاً من قليها وذلك لتقليل نسبة الدهون في أكلك والوقاية من الأمراض المزمنة.