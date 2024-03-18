محليات
"عش بصحة": قلي السمبوسة يزيد سعراتها الحرارية ويقلل قيمتها الغذائية
حذرت من استخدام زيت مستعمل أكثر من مرتين أثناء القلي
نصحت المنصة التوعوية لوزارة الصحة "عش بصحة" باستخدام الفرن أو القلاية الهوائية للسمبوسة لتقليل السعرات الحرارية، موضحة: السمبوسة كلما قليت زادت سعراتها الحرارية وقلّت قيمتها الغذائية.
وأوضح حساب "عش بصحة" على منصة إكس: أنه يفضل استخدام القلاية الهوائية أو الفرن لإعداد السمبوسة بدلاً من قليها وذلك لتقليل نسبة الدهون في أكلك والوقاية من الأمراض المزمنة.
وأضاف: إذا كنت تفضل القلي فعلى الأقل كن حذراً من استخدام زيت مستعمل أكثر من مرتين.