معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يوفر تجربة الرماية الحقيقية والافتراضية بالسلاح

وبيَّن المسؤول عن الجناح عبر تقنية الواقع الافتراضي سلمان العقيل أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الخامس وفَّر تجربة الرماية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (VR)؛ إذ يتمكن الهاوي من الرماية على هدف محدد، أو ضمن مجموعة تمثل عمليات اقتتال افتراضية، عبر رسم سيناريو يُترجَم على الأجهزة المخصصة للعب. مشيرًا إلى التقنية عالية الحساسية التي تمثل الشعور الحقيقي بحجم السلاح، والارتداد، ومكان إصابة الهدف.