وزير الخارجية يلتقي نظيره الفرنسي ويبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، ستيفان سيجورنيه، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، المنعقد في بروكسل.