للتيسير على المستفيدين.. وزير العدل يدشن خدمة إصدار "وكالة متعددة الأطراف"

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة الإلكترونية في الأوقات كافة وعلى مدار الساعة عبر بوابة ناجز؛ حيث إنها غير مرتبطة بساعات العمل الرسمية وتتم دون تدخل بشري من قبل موظفي الوزارة بجميع خطواتها منذ تقديم الطلب مروراً بتحققات النظام الإلكتروني على جميع الشروط المطلوبة، والتأكد من مطابقتها بشكل لحظي من خلال الربط التقني مع الأنظمة والجهات المعنية، وحتى اكتمال المصادقات كافة من قبل الموكلين، وانتهاءً باعتماد الطلب وإصدار الوكالة بشكل رسمي إلكترونياً.