جدة.. مصادرة 3.9 طن خضراوات وفواكه في حملة ميدانية لرصد "البيع العشوائي"

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة حسين البلوي، أن الفرق الميدانية تباشر أعمال متابعة المخالفات ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء والحدائق، وذلك في إطار جهود البلدية؛ للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.