هيئة التقويم تُجدِّد إعلانها بعدم إلزام مُؤدِّي الاختبارات بلبس الكمامة لدخول مقار الاختبارات

وجاء رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بموقعه على "تويتر" على أحد العملاء المتقدمين على اختبار الرخصة المهنية، الذي سوف يكون في شهر ربيع الأول من هذا العام، وبيَّنت له: بناء على التحديثات الصادرة عن الجهات المعنية بخصوص رفع الإجراءات الاحترازية؛ فإنه لا يلزمك إظهار الحالة الصحية في تطبيق توكلنا، كما لا يلزمك لبس الكمامة للدخول لمقار الاختبارات.