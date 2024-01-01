على الرغم من هشاشة عظامها وكبر سنها.. فريق طبي بجازان ينجح في استبدال مفصل كتف سيدة

وقالت "صحة جازان" إن المريضة حضرت للمستشفى بعد تعرضها إلى إصابة بالكتف اليمنى إثر سقوطها وتسبب لها بكسر متقدم لمفصل الكتف وتم تشخيص حالتها وعمل الأشعة اللازمة، والتي أوضحت تعرضها إلى كسر متفتت في رأس عظمة العضد اليمنى.