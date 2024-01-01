على الرغم من هشاشة عظامها وكبر سنها.. فريق طبي بجازان ينجح في استبدال مفصل كتف سيدة

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي بصحة جازان في عملية تغيير كامل لمفصل مريضة ستينية على الرغم من تقدمها في العمر وإصابتها بهشاشة في العظام.
وقالت "صحة جازان" إن المريضة حضرت للمستشفى بعد تعرضها إلى إصابة بالكتف اليمنى إثر سقوطها وتسبب لها بكسر متقدم لمفصل الكتف وتم تشخيص حالتها وعمل الأشعة اللازمة، والتي أوضحت تعرضها إلى كسر متفتت في رأس عظمة العضد اليمنى.
وأضافت "صحة جازان" أنه تقرر تغيير كامل لمفصل الكتف الأيمن بتقنية Reverse Shoulder Arthroplasty، وتم التأكد من جاهزيتها لإجراء الجراحة نظرًا لصعوبة الكسر والحالة المرضية للمريضة ولتقدمها في السن وإصابتها بهشاشة في العظام.
وذكرت "صحة جازان" أن الفريق الجراحي أجرى عملية جراحية للمريضة تم خلالها تغيير مفصل الكتف بالكامل وإعادة بنائه وإصلاح الأوتار حول الكتف، حيث تكللت بالنجاح -ولله الحمد- وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء وهي بصحة جيدة.
وتمت العملية بقيادة قائد الفريق الطبي الدكتور فهد عريشي استشاري عظام أطراف علوية، ومن قسم التخدير الدكتور يامي.