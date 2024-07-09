لبناء نموذج متجانس.. "الحياة الفطرية" ينظّم ورشة لتطوير الإطار الوطني للتنوع الأحيائي

ويأتي تنظيم الورشة التي تمتدّ على مدار يومي 9 و10 يوليو في الرياض، جزءًا من جهود تطوير الإطار الوطني للتنوع الأحيائي، الذي يمثل المسار الوطني للحفاظ على التنوع الأحيائي في المملكة خلال السنوات القادمة، بما يُسهم في تحقيق أهداف إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع الأحيائي 2030 المعتمد في مؤتمر الدول الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع الأحيائي عام 2022م، وتعزيز مستهدفات الاستدامة البيئية وفقًا لرؤية المملكة 2030.