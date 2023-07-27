"تنمية الغطاء النباتي" ينظم معرضًا تعريفيًّا باليوم الدولي لغابات المانجروف في جازان

وتَضَمّن المعرض التعريف بدور المركز وسعيه لحماية مواقع الغطاء النباتي وتنميتها واستدامتها والمحافظة عليها، وتذليل التحديات التي تواجهها حول المملكة؛ فضلًا عن الكشف عن التعديات ومكافحة الرعي الجائر، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، ودعم جهود مكافحة التغير المناخي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويرتقي بجودة الحياة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.