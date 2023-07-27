"تنمية الغطاء النباتي" ينظم معرضًا تعريفيًّا باليوم الدولي لغابات المانجروف في جازان

نظّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، معرضًا متخصصًا ضمن فعاليات اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف، التي شهدها مركز الأمير سلطان الحضاري بجازان.
وتَضَمّن المعرض التعريف بدور المركز وسعيه لحماية مواقع الغطاء النباتي وتنميتها واستدامتها والمحافظة عليها، وتذليل التحديات التي تواجهها حول المملكة؛ فضلًا عن الكشف عن التعديات ومكافحة الرعي الجائر، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، ودعم جهود مكافحة التغير المناخي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويرتقي بجودة الحياة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وتَعَرّف زوار المعرض على أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة، وسعي المركز من خلال هذه الفعالية، لمشاركة العالم في إيجاد الحلول الفعالة لحفظ غابات المانجروف التي تُعَد كنزًا طبيعيًّا، والعمل على حمايتها وتنميتها.
وشهد المعرض مشاركة العديد من الإدارات والجمعيات والمؤسسات المتخصصة في مجال تنمية الغطاء النباتي.