طبيب مقدوني من ضيوف "خادم الحرمين": الشعب السعودي محظوظ بقيادته المباركة

كما وصف خبر استضافته ضمن ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بأنه شعور لا يوصف، مثمناً ما وجدوه من خدمات، ما سهّل لهم زيارة المعالم الإسلامية التاريخية والوقوف عليها، ويأتي ذلك تجسيداً لعناية واهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين.