طبيب مقدوني من ضيوف "خادم الحرمين": الشعب السعودي محظوظ بقيادته المباركة

أشاد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، متضرعين إلى المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد دينها وأمنها واستقرارها وازدهارها وقيادتها الحكيمة أيدها الله.
وأعرب أحمد الدين زيلكتش، أحد ضيوف البرنامج باسمه وباسم المشيخة الإسلامية في صربيا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الاستضافة الكريمة.
كما وصف خبر استضافته ضمن ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بأنه شعور لا يوصف، مثمناً ما وجدوه من خدمات، ما سهّل لهم زيارة المعالم الإسلامية التاريخية والوقوف عليها، ويأتي ذلك تجسيداً لعناية واهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين.
فيما قدم الطبيب في "أطباء بلا حدود" العالمية الدكتور "فاتي أبيبي" من مقدونيا الشمالية شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على كرم الاستضافة والحفاوة، وقال: "الشعب السعودي محظوظ بقيادته المباركة، حيث تسعى دائماً لخدمة الإسلام".
بدوره، أوضح الدكتور زاهد أبو شنب من الأرجنتين أن استضافته لأداء مناسك العمرة والزيارة تؤكد عناية قادة المملكة بأمور المسلمين في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المملكة دائمًا توفر الرعاية والاهتمام لضيوف الرحمن خلال أدائهم لمناسكهم.