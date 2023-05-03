"الفارس" يرأس وفد "الداخلية" بالاجتماع العاشر للجنة إدارة المخاطر بدول التعاون

رأس قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عبدالله بن فهد الفارس، عبر الاتصال المرئي، وفدَ وزارة الداخلية في الاجتماع العاشر للجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون.
وتناولت اللجنة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال إدارة المخاطر والتعامل مع الأزمات والكوارث وتأثيراتها، إلى جانب استعراض تجارب الدول الأعضاء، وكيفية تبادل الخبرات في هذا الإطار.
وتُعتبر لجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لجنةً مشتركة تُعنى بالإشراف على وضع الاستراتيجيات للحد من المخاطر وتأثيراتها، وأنشئت بقرار من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، وتعقد اجتماعاتها سنويًّا.