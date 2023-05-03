"الفارس" يرأس وفد "الداخلية" بالاجتماع العاشر للجنة إدارة المخاطر بدول التعاون

وتناولت اللجنة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال إدارة المخاطر والتعامل مع الأزمات والكوارث وتأثيراتها، إلى جانب استعراض تجارب الدول الأعضاء، وكيفية تبادل الخبرات في هذا الإطار.