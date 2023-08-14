توجه رسمي لتنظيمه بلائحة.. "البوعينين": رسائل تغرر بسوق العقار تستدعي المحاسبة

وتابع: "أعتقد ان السوق العقارية في أمسّ الحاجة إلى حماية الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمها الهيئة العامة للعقار، ووزارة الإسكان والعمل، من أجل تطويرها ورفع كفاءتها وتقديم التقارير الموثوقة وتوجهات التنمية السكانية ومشروعاتها والبرامج الحكومية والتحديات المؤثرة وملاحقة مروّجي الشائعات والتقارير الموجهة لتحقيق المصالح الخاصة والمضرة للمصلحة الوطنية، أيضا هناك بعض المؤشرات الموثوقة التي يمكن استخراج القيمة العادلة للسهم في السوق المالية وهو جزء مهم من البيانات المنشورة من جهات الاختصاص التي يعتمد عليها المستثمرون والمتداولون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية".