القمم العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض تعزز ريادة السعودية الدولية في التقنية

وتترقب الأوساط التقنية الدولية انعقاد النسخة الرابعة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض، التي أصبحت من أهم الفعاليات العالمية في هذا المجال، حيث تُعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بحضور صناع القرار وقادة التقنية من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإنسان والمجتمعات.