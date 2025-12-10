الشعلان مديرًا عامًا لـ RA&A Atelier

ويتمتع الشعلان بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 15 عامًا في مجالات إدارة الفعاليات والشؤون الحكومية، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية في شركة RA&A، من أبرزها مدير إدارة الفعاليات والشؤون الحكومية، حيث قاد تنفيذ عدد من الفعاليات الدولية الكبرى التي استضافتها المملكة، من بينها قمة مجموعة العشرين، والقمة العربية الإفريقية، والقمة الخليجية – الأمريكية، ومنتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي، ومبادرة مستقبل الاستثمار.