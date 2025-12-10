أعلنت شركة ريتشارد اتياس اند اسوسييتس (RA&A) التي تملك 75% منها شركة سنابل التابعة لصندوق الاستثمارات العامة عن تعيين الأستاذ سطّام بن طلال الشعلان مديرًا عامًا لـ RA&A Atelier، الذراع الإبداعي والإنتاجي الداخلي للشركة، في خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز قدراتها الإبداعية وترسيخ موقعها الريادي في قطاع الفعاليات والتجارب البصرية داخل المملكة وخارجها.
وسيتولى الشعلان في منصبه الجديد قيادة الرؤية الاستراتيجية والإبداعية لقسم التصميم والإنتاج، والإشراف على تطوير وتنفيذ مفاهيم مبتكرة للفعاليات وبيئات التجارب المتكاملة، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 لبناء صناعة فعاليات عالمية المستوى.
وأكد الشعلان بهذه المناسبة اعتزازه بالثقة التي أولتها له إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في تطوير الإنتاج الإبداعي وتوسيع نطاق خدمات RA&A Atelier، عبر تبني مفاهيم أكثر ابتكارًا في تصميم وتنفيذ الفعاليات بما يعزز التكامل بين الإبداع والإنتاج والتقنيات الحديثة.
وقال الشعلان: “يشرفني أن أكون جزءًا من هذا الكيان العالمي الذي أسهم في صياغة ملامح أبرز الفعاليات الدولية في المملكة والمنطقة، وسنعمل في RA&A Atelier على تقديم تجارب استثنائية تليق بمكانة المملكة وريادتها في قطاع الفعاليات.”
وأضاف أن النمو المتسارع الذي تشهده صناعة الفعاليات والإنتاج الإبداعي في المملكة يأتي بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن البيئة الاقتصادية والتنظيمية التي وفرتها الدولة تمثل حافزًا كبيرًا للابتكار والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح الشعلان أن RA&A Atelier ستواصل تطوير قدراتها التقنية والبشرية وتوسيع شراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص، للمساهمة في بناء منظومة سعودية متكاملة للفعاليات ذات البصمة العالمية، ترجمةً لأهداف رؤية 2030.
ويتمتع الشعلان بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 15 عامًا في مجالات إدارة الفعاليات والشؤون الحكومية، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية في شركة RA&A، من أبرزها مدير إدارة الفعاليات والشؤون الحكومية، حيث قاد تنفيذ عدد من الفعاليات الدولية الكبرى التي استضافتها المملكة، من بينها قمة مجموعة العشرين، والقمة العربية الإفريقية، والقمة الخليجية – الأمريكية، ومنتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي، ومبادرة مستقبل الاستثمار.
كما شغل سابقًا منصب مدير العمليات في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات (KAICC)، حيث قاد تنظيم مناسبات وطنية رفيعة المستوى بالتنسيق مع جهات البروتوكول الملكي، مكتسبًا خبرة متقدمة في إدارة المشاريع المعقدة والعمليات التشغيلية. ويحمل الشعلان شهادتي إدارة المرافق (FMP) وإدارة المشروعات (PMP)، مما يعكس التزامه بالتميز المهني وقيادة فرق العمل بكفاءة عالية في بيئات ديناميكية ومتطورة