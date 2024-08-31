عن تقرير الشبكة الألمانية.. رئيس تحرير "الرياض": سوق العمل السعودي أصبح أكثر جاذبية بعد انطلاقة رؤية 2030

وفي مقاله "سوق عمل مختلف" بافتتاحية "الرياض"، يقول "وفا": "منذ بداية خطط التنمية في المملكة، وهي تستقطب عمالة من مختلف دول العالم؛ ليسهموا في عملية التنمية في مختلف المجالات.. تلك العمالة الوافدة ساهمت مساهمة فاعلة في بناء الوطن، في وقت لم يكن المواطن فيه مؤهلًا بالكثرة التي هو عليها الآن؛ حيث أصبح المواطن مؤهلًا تأهيلًا عاليًا ويَشغل الكثير من المراكز القيادية، ومع ذلك فإن الحاجة للعمالة ما زالت قائمة؛ كون هناك حاجة لها في العديد من المجالات التي لم يخضها المواطن بعد، وهذا أمر طبيعي تقوم به كل دول العالم، فلا توجد دولة في العالم لا تستعين بالعمالة الأجنبية وتكتفي بمواطنيها لسد احتياجات سوق العمل".